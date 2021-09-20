Птиц нашли мертвыми на пляже недалеко от Кейптауна в ЮАР с укусами вокруг глаз.

Рой пчел убил на пляже в Южно-Африканской Республике 63 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения.

Птиц нашли мертвыми в Саймонстауне, небольшом городке недалеко от Кейптауна, где проживает колония пингвинов, пишет The Guardian. Вид занесен в Международную Красную книгу, так как численность представителей резко сократилась в начале XX века в результате активного сбора яиц.

Найденные тела отправили на экспертизу. Ни у одной из птиц не было обнаружено никаких внешних физических повреждений, однако специалисты нашли следы от укусов пчел вокруг глаз. Район, где погибли птицы, является национальным парком, и медоносные пчелы - также часть местной экосистемы.

"Это очень редкое явление. Мы не ожидаем, что это будет происходить часто, это случайность. ... На месте происшествия также были мертвые пчелы", - рассказал ветеринар Дэвид Робертс из Южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц.

Ранее в Чили спасли заблудившегося на побережье пингвина. А в Боливии пчелы атаковали игроков во время футбольного матча. Спортсменам пришлось лечь на газон, а также защищаться скрученными футболками. Матч прервали, и прямо на поле разожгли огонь.

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Автор: Катерина Комолова