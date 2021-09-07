Пингвин заблудился на чилийском побережье \ фото Wikimedia Commons
В Чили пингвин заблудился на побережье. Животное было измотано и напугано.
Как говорится в сюжете ТСН, сначала дезориентированного пингвина заметили туристы. Они обратились за помощью к береговой охране, которая забрала пингвина и отвезла к ветеринарам.
Специалисты предполагают, что его унесло течением, а когда он выбрался на берег, то не смог найти своих сородичей. Птицу накормили и после обследования выпустили на территорию национального парка.
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