В Испании пара пингвинов-лесбиянок стала родителями (видео)

Электра и Виола были одной из трех пар, которые вынашивали яйца, и единственной однополой парой в этом океанариуме.

В океанариуме испанского города Валенсия пара пингвинов-самок по кличке Электра и Виола стали родителями - из яйца, которое они высиживали, вылупился детеныш.

Как сообщает пресс-служба Oceanogràfic Valencia, Электра и Виола были одной из трех пар, которые вынашивали яйца, и единственной однополой парой в этом океанариуме.

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Как рассказали работники Oceanogràfic, они заметили близкие отношения Электры и Виолы - они вели себя, как пингвины, которые готовятся к размножению. К примеру, возвели гнездо из камней.

Поэтому им дали на "усыновление" оплодотворенное яйцо, которое они смогли высидеть, что произошло в этом океанариуме впервые. Теперь на свет появился маленький птенец.

Отмечается, что формирование однополых пар распространено у более 450 видов животных и происходит как в природе, так и в зоопарках.

Пингвины в океанариуме

Двое самцов черноногих пингвинов (Spheniscus demersus), живущих в зоопарке DierenPark Amersfoort в Нидерландах, похитили у гетеросексуальной пары яйцо. Самцы находятся в гомосексуальных отношениях и сейчас высиживают украденное яйцо.

Из-за коронавируса пингвинов в океанариуме Чикаго приходится специально развлекать.

В океанографическом парке Валенсии представлены около 45 тысяч животных 500 различных видов. Он считается самым большим океанариумом Европы. Океанариум раскинулся на площади 110 тысяч квадратных метров и относится к комплексу зданий, известном как город искусств и наук.

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Автор: Александр Топчий