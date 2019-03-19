В мире более 2 миллиардов человек не имеют постоянного доступа к питьевой воде

По прогнозам экспертов, в будущем ситуация с водообеспечением ухудшится. Это негативно повлияет на мировую экономику.

Около 2,1 млрд жителей планеты не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде.

Читайте такжеОккупанты сбрасывают токсичные отходы в Черное море (фото)

Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО об освоении водных ресурсов в мире (World Water Development Report), передает радио Свобода. При этом, как отмечают составители отчета, 4,3 млрд людей не имеют безопасных санитарных условий.

Половина из числа тех, кто не имеет достаточно чистой питьевой воды, живет в странах Африки.

В докладе говорится, что наиболее ограничены в доступе к питьевой воде дискриминированные по тому или иному признаку социальные группы.

Авторы отчета также обращают внимание на неравномерное распределение воды между бедными и богатыми жителями Земли. В городах более состоятельные семьи, проживающие в домах с водоснабжением и платят за литр воды в 10-20 раз меньше, чем бедное население трущоб, вынужденное покупать питьевую воду.

«Доступ к безопасным санитарным услугам остается проблемой во многих странах, особенно в сельской местности. Несмотря на то, что ситуация особенно острая для большинства населения Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, многие граждане в Западной и Центральной Европе и Северной Америке также страдают от отсутствия или неравномерного доступа к воде и услугам санитарии. Часто это связано с социокультурными особенностями, социально-экономическими факторами и географическим контекстом», – говорится в отчете.

«Во все более глобализирующемся мире влияние решений, связанных с водой, выходит за пределы национальных границ и влияет на всех. Экстремальные события, деградация окружающей среды, рост населения, быстрая урбанизация, неустойчивые и неровные структуры потребления, конфликты и социальные волнения, а также беспрецедентные миграционные потоки являются одними из самых влиятельных факторов, с которыми сталкивается человечество», – отмечают авторы отчета.

По прогнозам экспертов, в будущем ситуация с водообеспечением ухудшится. Это негативно повлияет на мировую экономику. Ожидается, что к 2050 году 45% мирового ВВП и 40% мирового производства зерновых окажется под угрозой из-за вреда, нанесенного человеком окружающей среде, и нехватки водных ресурсов.