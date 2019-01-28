Крым оказался на пороге новой экологической катастрофы

Описанная экспертом ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения в оккупированном Крыму.

По информации экспертов, существует высокая вероятность резкого ухудшения экологической ситуации в оккупированном Россией Крыму. В частности, в районе г. Керчь.

Это связано с разборкой коммерческими строительными предприятиями, контролируемыми РФ, хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината в контексте добычи сыпучих стройматериалов, пишет на своей странице в Facebook нардеп, координатор группы "Информационной сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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Он рассказал, что созданные на месте крымских озер Нижне-Чербушское и Верхне-Чербушское хранилище отходов металлургии - это гидротехнические сооружения, которые содержат токсические вещества в виде мелкодисперных частиц. Содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает гранично допустимую концентрацию в 30-150 раз, в зависимости от места забора пробы.

"При этом, накопленные запасы сыпучих отходов на сегодняшний день используются в качестве добавки при изготовлении цемента и строительного песка. Данная ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ путем распространения токсических веществ морской водой вдоль побережья Черного моря", - подчеркнул эксперт.

СПРАВКА. Камыш-Бурунский железорудный комбинат — в настоящее время закрытое предприятие по добыче, обогащению и агломерации руд железа (в т.ч. с примесями мышьяка, фосфора и др.) в р-не Керчи, ранее производил офлюсованный агломерат железных руд и флюсовый известняк. Включает 3 железорудных и 1 известняковый карьеры, дробильно-обогатительную и агломерационную фабрики, др. объекты.

Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар предупредил, что в мае в захваченном РФ Крыму может закончиться питьевая вода.