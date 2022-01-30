Власти Швеции намерены использовать ворон в уборке улиц. Поощрять птиц будут едой.
Об этом пишет Dagens Nyheter.
На реализацию проекта решилась клининговая компания Corvid Cleaning. Птиц будут приучать к уборке мелкого мусора и окурков.
Ворон намерены выдрессировать так, чтобы они бросали отходы в специальный автомат, который будет выдавать корм.
"Есть большие шансы, что птицы будут учиться друг у друга. При этом не исключено, что какой-то мусор вороны не будут выбрасывать, а будут его есть", — рассказала основательница компании Кристиана Гюнтер-Ханссен.
Согласно прогнозам, проект позволит сократить затраты на уборку города на 75%. Пилотный проект запустят в пригороде Стокгольма. Если проект будет успешен, то его внедрят и в других городах.
Christian Günther-Hanssen har lärt kråkor att plocka fimpar i en specialbyggd godisautomat. Snart ska hans skräpinnovation testas i ett pilotprojekt i Södertälje.https://t.co/cpcdfekpB4pic.twitter.com/yYCvDcDdfs— Dagens Nyheter (@dagensnyheter) January 27, 2022
Как ранее сообщал УНИАН, ворон в Австралии напал на дрон-доставщик дочерней компании Google. Дрон покинул место инцидента после того, как доставил груз.