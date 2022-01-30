Птиц будут мотивировать едой.

Власти Швеции намерены использовать ворон в уборке улиц. Поощрять птиц будут едой.

Об этом пишет Dagens Nyheter.

На реализацию проекта решилась клининговая компания Corvid Cleaning. Птиц будут приучать к уборке мелкого мусора и окурков.

Ворон намерены выдрессировать так, чтобы они бросали отходы в специальный автомат, который будет выдавать корм.

"Есть большие шансы, что птицы будут учиться друг у друга. При этом не исключено, что какой-то мусор вороны не будут выбрасывать, а будут его есть", — рассказала основательница компании Кристиана Гюнтер-Ханссен.

Согласно прогнозам, проект позволит сократить затраты на уборку города на 75%. Пилотный проект запустят в пригороде Стокгольма. Если проект будет успешен, то его внедрят и в других городах.

Christian Günther-Hanssen har lärt kråkor att plocka fimpar i en specialbyggd godisautomat. Snart ska hans skräpinnovation testas i ett pilotprojekt i Södertälje.https://t.co/cpcdfekpB4pic.twitter.com/yYCvDcDdfs — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) January 27, 2022

Как ранее сообщал УНИАН, ворон в Австралии напал на дрон-доставщик дочерней компании Google. Дрон покинул место инцидента после того, как доставил груз.

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