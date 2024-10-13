Милтон стал третьим по скорости усиления ураганом в Атлантике за всю историю наблюдений.

Разрушительные последствия урагана Милтон, унесшего жизни 16 человек в США, были усугублены антропогенным изменением климата.

К такому выводу пришла международная группа климатологов, которые изучают роль изменения климата в возникновении экстремальных погодных условий, пишет Reuters. В частности, глобальное потепление увеличило скорость ветра на 10%, а количество осадков увеличилось на 20–30%, согласно анализу World Weather Attribution.

Милтон усилился из шторма категории 1 в бурный шторм категории 5 менее чем за сутки, питаясь рекордно теплыми водами в Мексиканском заливе.

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Предыдущие научные анализы показали, что изменение климата увеличило вероятность таких высоких температур воды в заливе в 400–800 раз.

Из-за этого дополнительного тепла из Мексиканского залива Милтон стал третьим по скорости усиления ураганом в Атлантике за всю историю наблюдений, сообщил Национальный центр США по ураганам, максимальная постоянная скорость ветра достигла 290 км/ч.

Группа ученых отметила, что ливневые штормы, такие как Милтон, в настоящее время вдвое вероятнее, чем без антропогенного потепления.

"Это исследование подтвердило то, что должно было быть совершенно ясно: изменение климата усиливает штормы, и в этом виновато сжигание ископаемого топлива", - прокомментировал Ян Дафф, активист экологической некоммерческой организации Greenpeace.

Изменение климата и ураганы

Ученые выявили тенденцию к усилению ураганов в Атлантике за последние 50 лет, что может быть связано с изменением климата.

Милтон стал вторым ураганом категории 5 в этом сезоне, который длится с июня по ноябрь. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с 1950 года было всего пять лет, когда было зарегистрировано более одного урагана категории 5 за один сезон.

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