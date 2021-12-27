Медведи начали играть в снежных сугробах.

В зоопарке китайского города Чаншу парочка гигантских панд неистово обрадовалась, когда впервые в жизни увидели снег.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Медведи начали играть в снежных сугробах, лазили вверх и вниз по деревьям и лакомились припорошенными снегом побегами бамбука.

Работники зоопарка рассказывают, что такая холодная приправа пандам очень понравилась.

Кроме панд, снежным метелям буди невероятно рады и тамошние сибирские тигры: они устроили настоящие гонки по сугробам.

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Как сообщал УНИАН, ранее в китайском центре разведения панд публике показали зверят, которые родились в них за последние месяцы. Заведение находится в провинции Шаньси, и сейчас там занимаются сразу 5-ю пандочками. Самому старшему малышу уже почти полгода, а вот самому маленькому - всего месяц.

Панды в Китае

Большая панда живет в лиственных и хвойных лесах с густым бамбуковым подлеском в гористых местностях центрального Китая, таких как Сычуань и Тибет, на высоте от 1200 до 4000 м над уровнем моря.

Большая панда является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая, олицетворяет искренность, дружелюбие, терпимость и доброту. В свое время панда была избрана китайскими властями в качестве "живого подарка" с политическим подтекстом, так называемая "панда-дипломатия".

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