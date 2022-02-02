Владелец животного пообещал добровольно передать его в приют.

Льву, которого мужчина на Прикарпатье держал во дворе, нашли специализированный приют. После адаптации дикое животное передадут в один из национальных парков Африки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Telegram.

"В Государственную экологическую инспекцию Карпатского округа поступила информация о содержании в неволе животного экзотического для Украины вида – льва, который находится в частной собственности в селе Старуня Богородчанского района Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Одна из благотворительных организаций "Международный благотворительный фонд "Спасение диких животных" согласилась принять льва. При этом владелец животного пообещал добровольно передать его в приют. На данный момент согласовывается процедура передачи.

В Госэкоинспекции указали, что после адаптации в приюте лев в рамках международного сотрудничества переедет в один из национальных парков Африки, где будет жить в полусвободных природных условиях.

Как ранее сообщал УНИАН, владелец полуторагодовалого льва Ромы согласился отдать дикое животное в специализированный приют. В последние месяцы лев жил прямо во дворе в одном из сел Прикарпатья.

Владелец уверял, что купил льва, чтобы спасти от гибели. Однако разрешения на содержание хищника у мужчины нет.

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