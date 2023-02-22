Речь идет как о домашних, так и о диких и домашних животных.

В условиях продолжения разрушительной войны России против Украины каждый месяц более тысячи животных из прифронтовых зон нуждаются в серьезном лечении.

Об этом по результатам проведенного исследования сообщила зоозащитная организация UAnimals.

"Речь идет как о домашних, так и о диких животных. К тому же, с полномасштабным вторжением стало больше брошенных бездомных собак и кошек, часть из которых попадают под машины и нуждаются в сложных операциях. Мы подчеркиваем, что каждая жизнь важна. Животные стали заложниками этой войны и не могут обойтись без нашей помощи. Мы благодарны всем, кто приобщается к инициативам и акцентируем, что не бывает маленькой помощи. Каждый ваш вклад помогает спасать жизни", - говорится в сообщении.

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Чтобы обеспечить медицинскую помощь пострадавшим от войны животным, сеть магазинов MasterZoo и Всеукраинский гуманистическое движение UAnimals при поддержке Visa запускают вторую волну благотворительного проекта "Лапка заботы". Присоединиться к инициативе "Лапка заботы" можно, купив благотворительную наклейку за 10 грн в сети магазинов MasterZoo или на сайте. Компания удвоит каждый вклад украинцев.

"Если наклейку оплатить картой Visa, сумма благотворительного взноса удвоится дополнительно. Таким образом, вместо 10 грн на благотворительность поступят 40 грн. Ограничений в количестве наклеек нет - можно помочь на любую сумму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая волна проекта "Лапка заботы" продолжалась в течение августа-октября 2022-го. В рамках инициативы было собрано более полумиллиона гривень. За эти средства зоозащитникам удалось простерилизовать и вакцинировать 251 животное в Запорожье, Черновцах, Купянске, Доброполье, Дружковке, Кропивницком и Шостке. Еще более 400 животных получили помощь в закупке лекарств, препаратов для обработки, лечебных кормов, пеленок и памперсов. Кроме того, деньги направили на лечение тяжелобольных и травмированных животных из приютов Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой областей.

"Спасибо всем неравнодушным, кто уже откликнулся и присоединился к помощи нашим хвостатым друзьям! В 2022-м "Лапку заботы" поддержали около 40 тысяч украинцев, благодаря которым мы передали на благотворительность более 545 тысяч гривень. Мы рады, что инициатива развивается и хотим, чтобы как можно больше животных получили шанс на полноценную жизнь", - отметил директор направления e-commerce всеукраинской сети зоомаркетов MasterZoo Денис Рогачев.

Влияние войны на животных в Украине: детали

Сейчас более 80 видов животных в Украине находятся на грани исчезновения из-за вооруженной российской агрессии. В течение первых месяцев вторжения россияне успели оккупировать 8 заповедников и 12 национальных парков. Представители движения UAnimals создали с помощью искусственного интеллекта их изображения для того, чтобы обратить внимание людей на проблему.

Через полномасштабное вторжение РФ в Украину в приютах количество бездомных животных увеличилось на 60% С начала 2022 года.