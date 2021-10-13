По словам принца, он старается как можно меньше загрязнять окружающую среду.

Наследник королевского престола Британии принц Уэльский Чарльз ездит на автомобиле Aston Martin, который заправляется произведенного из сыра и вина биотопливом.

Об этом принц поведал в интервью BBC.

"У меня сейчас есть электромобили, но с ними так сложно. Можете себе представить, мой старый Aston Martin, который я использую уже 51 год, едет с помощью английского белого вина и сырной сыворотки", – отметил Чарльз.

По его словам, он старается как можно меньше загрязнять окружающую среду. С помощью биомассы и солнечной энергии также происходит отопление его дворца.

Читайте такжеМеган Маркл призвала к равенству в украшениях и платье за десятки тысяч долларов (фото)Ранее сообщалось, что принц Чарльз запустил телеканал RE:TV, который будет рассказывать о проблемах изменения климата.

По его словам, он потратил большой период своей жизни на вовлечение людей и предприятий в проблемы и решения климатического кризиса.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц