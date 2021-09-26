Принц Чарльз запустил вещание телеканала RE:TV, который будет рассказывать о проблемах изменения климата.
Он это сделал в рамках соглашения с Amazon Prime, пишет Daily Mail.
Принц Чарльз заявил, что потратил большой период своей жизни на вовлечение людей и предприятий в проблемы и решения климатического кризиса.
"RE:TV был создан с целью пленить волю и воображение человечества, а также претворить в жизнь наиболее вдохновляющие решения экологических проблем", - рассказал он
Сообщается, что телеканал RE:TV будет освещать проекты по всему миру, направленные на помощь людям в формировании более чистой и устойчивой экономики.
Кроме этого, на канале планируется транслирование фильмов на тему экологии, окружающей среды и различных инноваций.
Как сообщал УНИАН, принц Чарльз трогательно поздравил свою младшую и единственную сестру, принцессу Анну с днем рождения. Он показал редкое архивное фото в честь дня рождения сестры.
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