Эксперты проанализировали проекции климата на XXI век и пришли к тревожным выводам.

Изменения климата могут значительно ухудшить обеспеченность Украины водными ресурсами. В течение ближайших десятилетий в бассейнах Днепра, Припяти и Днестра речной сток снизится в среднем на 20%.

Об этом говорится в исследовании “Анализ влияния климатических изменений на водные ресурсы Украины”, которое совместно с учеными презентовала ГО «Экодія».

Эксперты проанализировали проекции климата на XXI в. на основе современных РТК-сценариев и данных глобальных и региональных численных климатических моделей. РТК – это «Репрезентативные траектории концентраций парниковых газов», отражающие различные траектории выбросов и концентраций в атмосфере парниковых газов, загрязняющие выбросы и соответствующие изменения окружающей среды.

Для данного исследования ученые взяли два сценария РТК - "мягкий" (предполагает уменьшение выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением) и "жесткий" (базируется на отсутствии каких-либо мер по адаптации). Все сценарии демонстрируют повышение средней годовой температуры в течение XXI в. во всех регионах. В конце века ожидается повышение средней годовой температуры воздуха на 2-5°C.

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Анализ ученых свидетельствует, что в бассейне Днепра по мягкому сценарию сток может уменьшаться до 18% (до -24% - по жесткому). Особенно ощутимой эта проблема будет летом. При том мягкий сценарий предполагает даже небольшое увеличение стока до 7% в последнюю четверть века.

В бассейне Западного Буга сток может уменьшиться в среднем от 28% до 30% во все месяцы, кроме февраля; наибольшее снижение ожидается осенью (до 32 %).

В бассейне Днестра по жесткому сценарию на конец века прогнозируется катастрофическое снижение стока в отдельные месяцы до 36-38%.

Бассейн реки Припять при худших условиях может столкнуться с общим уменьшением нормы стока к концу века до -43%. Небольшое повышение стока во всех сценариях прогнозируется лишь на февраль.

В бассейне Десны значительных изменений не прогнозируется, а вот в январе-марте речной сток наоборот может вырасти от 28% до 45%; в другие месяцы ожидается незначительное уменьшение стока.

В бассейне Южного Буга в конце века ожидается существенное снижение среднего годового стока - до 30 %, а в отдельные месяцы до 45%.

Проекции средних многолетних месячных величин стока рек Днепра, Западного Буга, Днестра и Припяти указывают на снижение водного стока почти во все месяцы года.

Отмечается, что с учетом моделирования, следует ожидать увеличения дефицита водных ресурсов в зоне неустойчивого земледелия — в южных регионах Украины уже к середине XXI века. В то же время водный сектор Украины столкнется с проблемой разрушительного воздействия вод в связи с усилением паводкового режима рек, особенно в Карпатском регионе (бассейны Дуная, Днестра).

Уменьшение водных ресурсов в XXI веке может привести не только к ограничению водоснабжения населения. Оно сильно скажется на энергетике, металлургии, АПК, водном транспорте, рыбном и коммунальном хозяйствах. Все это потребует мер адаптации и внедрения новых технологий.

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Автор: Дмитрий Захаров