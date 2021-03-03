Исследования проб рыбы обнаружили превышение ртути вблизи Деснянского питьевого водозабора.

Масштабное исследование проб воды в бассейнах реки Днепр выявило в воде 21 загрязняющее вещество, в том числе тяжелые металлы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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По информации ведомства, чтобы узнать, какого качества воду потребляет большинство украинцев, в октябре 2020 года взяли пробы из Днепра и его притоков - 27 проб воды и 5 проб рыбы. Впервые в бассейне Днепра произошли такие масштабные исследования - на более чем 67 тыс. веществ.

Отмечается, что исследование выявило 161 загрязнитель. В частности, 95 – в зоне сброса "Киевводоканала" (Бортническая станция аэрации), 87 – в реке Рось (влияние сточных вод "Билоцеркиввода"), 66 – в реке Рось (Корсунь-Шевченковский), 56 – в реке Белоус (Чернигов).

«В результате исследования определено 21 вещество-загрязнитель. Из них 19 синтетических веществ: сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты и вещество, используемое в парфюмерии - синтетический мускус. А также 2 тяжелых металла: цинк и медь», - отметила пресс-служба.

В министерстве сообщили, что для исследования рыбы взяли 5 проб в различных локациях. Их проверили на содержание металлов: кадмия, свинца, ртути и никеля, которые являются приоритетными веществами Водной рамочной директивы ЕС.

«Так, в пробе вблизи Деснянского питьевого водозабора обнаружили превышение ртути. Поразительно, что во всех пробах в высоких концентрациях обнаружены антипирены (БДЕ) - вещества, затрудняющие возгорание материалов», - сказано в сообщении.

Минприроды передало результаты скрининга в Госэкоинспекцию и Ассоциацию водоканалов Украины для дальнейших исследований и установления потенциальных загрязнителей.

«Исследования будут продолжаться в течение двух лет в лаборатории мониторинга вод Северного региона в Вышгороде. Эти результаты станут основой для разработки мероприятий по экологическому оздоровлению днепровского бассейна и войдут в План управления речным бассейном Днепра», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Днепр - четвёртая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины. Речной бассейн Днепра является крупнейшим в Украине. Это каскад из 6 водохранилищ, больших, средних и малых рек, озер и различных лиманов. Ежегодно из этого бассейна для различных нужд общества забирается около 7,4 млрд куб. м воды.

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Автор: Анна Бредихина