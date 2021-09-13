В РФ вода распределена неравномерно, некоторым территориям не повезло, поделился эксперт.

На европейской части Российской Федерации и в захваченном РФ Крыму неминуемо будет катастрофическое положение с водой, если к 2035 году не пойти на какие-то нововведения и не защищать реки от загрязнения.

Водная катастрофа также грозит Оренбургской, Курганской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краю и Калмыкии, сообщил "Парламентской газете" научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.

Собеседник отметил, что в РФ вода неравномерно распределена – за Уралом сосредоточено 80% запасов, а европейской части страны достается лишь 20%. В то же время большая часть населения и хозяйства находится в европейской части государства.

Читайте такжеМИД: нехватка воды в оккупированном Крыму связана с его милитаризацией Россией"…европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения…", – сказал эксперт.

В Минприроды РФ сообщали, что в распоряжении страны по состоянию на 2020 год находились 4 565 кубических километров запасов воды, которые возобновляются. В ведомстве подсчитали, что запасы воды в России возросли на 8,1%.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Вода поступала на полуостров через Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом.

Весной 2014 года РФ захватила Крым и назвала "своей территорией". Киев и ряд западных стран не признали полуостров "российским" и ввели против РФ санкции.

После оккупации Крыма Киев решил прекратить поставки воды на полуостров.

Сначала псевдовласти полуострова говорили, что из-за этого проблем с водой нет, а позже жаловались на действия Киева. В Крыму из-за нехватки воды ввели ряд мер. В частности, поставку воды потребителям сократили.

Украинские власти не раз заявляли, что возобновление поставок воды в Крым возможно после того, как полуостров вернется под контроль Киева.

Автор: Екатерина Присяжнюк