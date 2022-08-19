Украинские земли, загрязненные артиллерийскими снарядами, могут стать непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур на века.
Об этом заявили ученые Кентерберийского университета Крайст-Черч в Кенте, пишет Express.
Такие результаты ученые получили, исследовав почву на небольшой лесистой местности в департаменте Па-де-Кале, во Франции — в Мемориальном парке Шеффилда. Этот участок стал ареной для сражений во время Первой мировой войны. Ученые выбрали для исследований именно эту местность, поскольку с 1918 года, когда замолчали все артиллерийские пушки, почва и ландшафт здесь остались нетронутыми и не обеззараживались. Ученые обнаружили в пробах почвы повышенные уровни как свинца, так и меди, которые могут подавлять рост растений.
По словам исследователя почв доктора Наоми Ринтул-Хайнс из Кентерберийского университета Крайст-Черч, открытия во Франции указывают на долгосрочные последствия современного конфликта в Украине.
Ученые отметили, что украинские фермеры будут вынуждены выращивать урожаи на загрязненной тяжелыми металлами земле не менее 100 лет.
"Помимо краткосрочного влияния на сельское хозяйство из-за проблем с цепочкой поставок урожая, эти поля могут быть опасно загрязнены боеприпасами в долгосрочной перспективе. Возможно, в течение 100 лет или более. Это может повлиять на продовольственную безопасность не только в Украине, но и потенциально в глобальном масштабе", - прокомментировал итоги исследования Ринтул-Хайнс.
Как сообщал УНИАН, 16 августа председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал о возможных последствиях угрозы на Запорожской АЭС по сравнению с Чернобыльской аварией.