После войны украинские фермеры будут вынуждены выращивать урожаи на загрязненной тяжелыми металлами земле.

Украинские земли, загрязненные артиллерийскими снарядами, могут стать непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур на века.

Об этом заявили ученые Кентерберийского университета Крайст-Черч в Кенте, пишет Express.

Такие результаты ученые получили, исследовав почву на небольшой лесистой местности в департаменте Па-де-Кале, во Франции — в Мемориальном парке Шеффилда. Этот участок стал ареной для сражений во время Первой мировой войны. Ученые выбрали для исследований именно эту местность, поскольку с 1918 года, когда замолчали все артиллерийские пушки, почва и ландшафт здесь остались нетронутыми и не обеззараживались. Ученые обнаружили в пробах почвы повышенные уровни как свинца, так и меди, которые могут подавлять рост растений.

По словам исследователя почв доктора Наоми Ринтул-Хайнс из Кентерберийского университета Крайст-Черч, открытия во Франции указывают на долгосрочные последствия современного конфликта в Украине.

Ученые отметили, что украинские фермеры будут вынуждены выращивать урожаи на загрязненной тяжелыми металлами земле не менее 100 лет.

"Помимо краткосрочного влияния на сельское хозяйство из-за проблем с цепочкой поставок урожая, эти поля могут быть опасно загрязнены боеприпасами в долгосрочной перспективе. Возможно, в течение 100 лет или более. Это может повлиять на продовольственную безопасность не только в Украине, но и потенциально в глобальном масштабе", - прокомментировал итоги исследования Ринтул-Хайнс.

Как сообщал УНИАН, 16 августа председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко рассказал о возможных последствиях угрозы на Запорожской АЭС по сравнению с Чернобыльской аварией.

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