Пресмыкающееся пыталось обвить тело мужчины и задушить его.

Американец поймал шестиметрового питона голыми руками.

Как сообщает BILD, инцидент произошел в штате Флорида на юге США. Мужчины встретили питона на обочине дороги в заповеднике. Темный тигровый питон - большая, но неядовитая змея. Один из охотников вступил с ним в схватку буквально голыми руками. Змея пыталась обвиться вокруг него, чтобы задушить.

По информации издания, пойманная особь оказалась 6 метров длиной и массой 57 кг. Это самый длинный питон, когда-либо пойманный в истории Флориды. Этот вид угрожает местной экосистеме, поэтому змея была убита. Зоологи считают, что самка успела отложить около 100 яиц.

Другие инциденты со змеями

Ранее УНИАН уже сообщал, что кобра выползла из унитаза и укусила мужа за половой орган. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Кобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой орган.

Впоследствии стало известно, что в Индонезии 7-метровый питон полностью проглотил женщину. 54-летняя местная жительница ушла на работу, а спустя сутки спасатели нашли раздутую змею, внутри которой было тело погибшей.

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