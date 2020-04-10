В Китае исключили собак из списка съедобных животных

Собаки больше не должны рассматриваться как простой домашний скот.

Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, чье мясо можно есть.

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В недавно опубликованном ведомством списке животных, отнесенных к категории домашнего скота в Китае, говорится, что собаки больше не должны рассматриваться как простой домашний скот. «Наряду с развитием человеческой цивилизации и заботой общественности о защите животных, собаки превратились в животных-компаньонов», – цитирует документ Quartz, передает Голос Америки.

В последний список домашних животных включены 13 видов «традиционного скота», таких как свиньи, коровы, куры и индюки, и 18 видов «специального скота». Например, различные виды оленей, которые могут быть выращены с целью употребления в пищу, сообщает министерство. Этот список не окончательный и может быть расширен. Документ вынесен на обсуждение до 8 мая.

Появление документа, как пишет издание, ускорили подозрения того, что вспышка COVID-19 произошла из-за нового коронавируса, передаваемого от диких животных к людям. Ранее в феврале Китай временно запретил есть мясо диких животных, однако постоянного запрета до сих пор нет.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля власти города Шэньчжэнь на юге Китая первыми запретили есть мясо собак и кошек.

По оценкам Гонконгской группы защиты животных Animals Asia, ежегодно в Китае убивают и съедают около 10 млн собак и 4 млн кошек. Эта практика подвергается все большей критике со стороны зоозащитников. В 2016 году группа любителей собак попыталась остановить направлявшийся на бойню грузовик, который перевозил 320 собак. Они ввязались в драку с водителем, что привело к огромной пробке на шоссе.