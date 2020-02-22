Ученые призывают не кричать на собак, и вот почему

Ученые советуют воздержаться от так называемой аверсивной методики воспитания.

Собака – животное со своим характером и потребностями. Конечно, будут времена, когда из-за ее поведения вам захочется повыдергивать себе волосы. Однако вы никогда не должны кричать на этого дурачка или как-то иначе наказывать четвероногого любимца.

На этом настаивают ученые в новом исследовании, пишет Science alert.

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Согласно исследованию, крики и другие наказания негативно влияют на психику пса. То есть, ученые советуют воздержаться от так называемой аверсивной методики воспитания. Вместе с тем поощрительные методы в кратковременной или долгосрочной перспективе влияют на, в частности, поведение собаки лучше.

Собаки, посещавшие кинологов, которые десировали их аверсивными методами, демонстрировали стресс, что напрямую влияло на выполнение животными отдельных позиций тела и движений.

Прежде всего, говорят ученые, это касается полицейских псов.

Чтобы подтвердить свои предположения, биологи взяли 42 собаки из трех школ, которые используют обучение на основе вознаграждения (угощения или игр) и 50 собак из четырех школ с физической манипуляцией, в частности потягиванием поводка.

Каждую собаку снимали в течение первых 15 минут трех тренировочных сессий и брали образцы слюны для оценки уровня стресса. Исследователи также обращали внимание на поведение собак: зевота, облизывание губ, поднятие лап и тявканьем.

Как и предполагали, собаки с повышенным уровнем стресса больше зевали, тявкали и поднимали лапы, а у слюны было повышенное содержание кортизола.

Как сообщал УНИАН, неизвестные виды морской флоры и фауны Карибского бассейна могут исчезнуть еще до того, как будут изучены.