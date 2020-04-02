Один из крупнейших городов Китая запретил есть собак и кошек

Защитники животных считают это решение переломным для страны.

В китайском городе Шэньчжэнь законодатели запретили есть домашних животных. Новое решение является первым в своем роде в стране.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail, Шэньчжэнь является пятым по величине городом в Китае, в котором проживает 13 млн человек. Правительство приняло решение запретить потребление одомашненных животных из-за пандемии коронавируса, закон вступит в силу 1 мая. Активисты назвали "историческим событием", которое ознаменовало переломный момент в защите животных в Китае.

Ежегодный фестиваль собачьего мяса в Юйлине является одним из наиболее противоречивых фестивалей еды в Китае, и на нем тысячи собак жестоко убивают, снимают шкуру и готовят для местных жителей.

"Учитывая то, что Шэньчжэнь принял историческое решение стать первым городом материкового Китая, который запретил потребление мяса собак и кошек, это действительно может стать переломным моментом, который поможет положить конец этой жестокой торговле, в которой ежегодно погибают около 10 миллионов собак и 4 миллиона кошек", - отметил специалист по политике Китая в области защиты животных Humane Society International Питер Ли.

Согласно документу, девять видов домашнего скота пригодны для употребления в пищу: свиньи, коровы, овцы, ослы, кролики, куры, утки, гуси и голуби. Жителям также разрешено употреблять рыбу и других морских животных.

"В природе так много видов животных. Только в нашей стране существует более 2000 видов охраняемых видов диких животных. Если местный орган власти начнет составлять список диких животных, которых нельзя есть, он будет слишком долгим", - сказали чиновники.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы.