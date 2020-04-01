Во Львовском эколого-натуралистическом центре впервые родились сурки (фото)

Также в центре родились трое камерунских козлят и пара голубей.

У пары сурков из Львовского городского эколого-натуралистического центра родились двое малышей.

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Кроме этого, там на свет появились трое камерунских козлят и голуби-якобины. Об этом сообщили на странице центра в соцсети.

«Несмотря на крантин, вирусы и всякие там неурядицы – жизнь продолжается!!! И мы имеем для вас очень хорошие новости – у нас пополнение!!! На свет появились трое камерунских козлят, голуби якобины и пара сурков, которых мы с нетерпением ждали! Несмотря на все препятствия, весна уверенно выполняет свои обязанности!» – говорится в сообщении.

В эколого-натуралистическом центре ZAXID.NET сообщили, что маленькие сурки – самец и самка – вероятно, родились неделю назад. Малыши уже с зубами, но мама еще их кормит. Весят малыши по 200 гр.

Также в центре отметили, что пока не принимают посетителей из-за карантина. Поэтому посетить центр и увидеть малышей можно будет уже после его окончания.