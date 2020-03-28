В зоопарке английского Честера родились лемуры-близнецы (фото)

На своей исторической родине - Мадагаскаре - этим большеглазым млекопитающим угрожает вырубка лесов и браконьерство.

После 4,5 месяцев беременности лемуриха в Честере на западе Англии родила двух детенышей, чей пол пока остается загадкой: первые недели жизни близнецы проведут на спине своей матери - Фионы.

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Дети Фионы и Дога родились 15-сантиметровыми, а их масса не превышает полкило, сообщается на сайте зоопарка Честера.

Сотрудники зоопарка говорят, что у младенцев уже есть характерный лемурий окрас - на хвостах малышей чередуются светлые и темные кольца. Уникальный рисунок на шерсти позволяет лемурам отличать друг друга.

На своей исторической родине - Мадагаскаре - этим большеглазым млекопитающим угрожает вырубка лесов и браконьерство, в результате чего международная Красная книга относит их к вымирающим видам.