цей матеріал доступний українською

В зоопарке английского Честера родились лемуры-близнецы (фото)

15:58, 28 марта 2020
Экология
121 0
У младенцев уже есть характерный лемурий окрас \ chesterzoo.org

После 4,5 месяцев беременности лемуриха в Честере на западе Англии родила двух детенышей, чей пол пока остается загадкой: первые недели жизни близнецы проведут на спине своей матери - Фионы.

Читайте такжеВ зоопарке США до Дня благодарения устроили праздничный ужин для лемуров (видео)

Дети Фионы и Дога родились 15-сантиметровыми, а их масса не превышает полкило, сообщается на сайте зоопарка Честера.

Сотрудники зоопарка говорят, что у младенцев уже есть характерный лемурий окрас - на хвостах малышей чередуются светлые и темные кольца. Уникальный рисунок на шерсти позволяет лемурам отличать друг друга.

Дети Фионы и Дога родились 15-сантиметровыми \ chesterzoo.org

На своей исторической родине - Мадагаскаре - этим большеглазым млекопитающим угрожает вырубка лесов и браконьерство, в результате чего международная Красная книга относит их к вымирающим видам.

Лемурам угрожает исчезновение \ chesterzoo.org
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter