Будущее планеты - в наших руках: в мире отмечают День дикой природы (видео)

Тема Дня дикой природы - "Сохранить все живое на Земле".

Ежегодно 3 марта в мире отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).

Это — сравнительно молодой праздник, учрежденный ООН в 2013 году. Его цель — повысить уровень осведомленности населения об опасностях, с которыми сталкивается фауна и флора планеты.

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Тема Дня дикой природы - "Сохранить все живое на Земле".

Важно помнить, что Земля – не только наш дом, но и естественная среда обитания для бесчисленных видов фауны и флоры. Жизнь человека напрямую зависит от взаимодействия между всеми элементами биосферы: воздуха, которым мы дышим, пищи, которую мы едим, энергии, которую мы используем, сырья, которое нам необходимо для различных нужд.

По данным WWF, 38% видов животных находятся под угрозой полного вымирания. Каждый час на Земле исчезает около трех видов флоры и фауны. И все это связано с вырубкой лесов, осушением водных систем и промышленными выбросами.

Еще одна причина исчезновения некоторых видов животных - браконьерство и незаконная торговля. От них страдают слоны, ящеры, носороги, акулы и тигры. По оценкам экспертов, объем торговли дикими животными составляет около 17 млрд евро в год.

За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось более чем на треть.

Пришло время действовать! Поддерживайте экологические инициативы и помните: будущее дикой природы - в наших руках!

Как сообщал УНИАН, в австрийском зоопарке показали самку белого медведя Нору и ее пока безымянное дитя. Фотографии сделаны в зоопарке Шенбрунн, который находится в Вене.