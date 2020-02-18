В Новой Зеландии на пляже "сварились" сотни тысяч мидий (видео)

Мидий выбросило на берег из-за теплой воды.

Сотни тысяч мидий выбросились на пляж Maunganui Bluff в Новой Зеландии из-за слишком высокой температуры воды в Тихом океане.

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Кладбище моллюсков обнаружил новозеландец Брэндон Фергюсон. Об этом со ссылкой на Science Alert сообщает "Громадське".

«Воняло мертвыми морепродуктами, которые гниют. Большую часть раковин уже выели чайки и другие животные, но там еще остались сотни целых мидий — мертвых или умирающих», — рассказал мужчина местным СМИ.

Океанологи, изучающие регион Новой Зеландии, сообщили, что мидий выбросило на берег из-за теплой воды, низких отливов и высокого давления. Ученые считают, что основной причиной этого является глобальное потепление.

«Воды Новой Зеландии работают как губка. Они поглощают больше углекислого газа, чем наши леса и значительно больше, чем могут переработать. И чем теплее становится вода, тем меньше она может поглощать парниковые газы, содержание которых растет в атмосфере и влияет на изменения климата», — отметил министр по вопросам охраны окружающей среды Вики Робертсон.