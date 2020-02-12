Киевляне установили рекорд по количеству сданных на утилизацию новогодних елок

До 15 пунктов сбора принесли 14,5 тысяч елок.

Жители Киева в этом году сдали на утилизацию рекордное количество новогодних елок.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный.

Полтора десятка пунктов приема работали в столице со 2 января. За все время работы было собрано 14,5 тысяч елок - это рекордная цифра за все 5 лет работы пунктов приема.

"Это втрое больше, чем в прошлом году. Конечно, отмечу, что большое количество составляют символы праздников, которые были оставлены безответственными предпринимателями, поэтому в следующем году несанкционированные елочные базары должны быть ликвидированы", - заявил Малеванный.

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Он отметил, что собранные деревья переработают в щепу и используют весной для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений в городе.

"Работали пункты до 1 февраля, но если граждане не успели принести елку, то ее специалисты примут в любое время", - говорится в сообщении.