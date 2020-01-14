В Киеве планируют запретить елочные базары

До прошедших праздников в Киеве законно продавали елки на более чем 100 локациях.

В Киеве вскоре планируют запретить елочные базары, которые до этого находились в людных местах.

Как сообщает "Вечерний Киев", соответствующее решение планируют принять на ближайшем заседании Общественного совета при КГГА. Об этом сообщили на заседании комитета по вопросам развития предпринимательства, коммунальной собственности.

Отмечается, что, начиная с декабря текущего года хвойные деревья будут продавать только на сельскохозяйственных ярмарках, посвященных подготовке к новогодним и рождественским праздникам.

В декабре прошлого года в Киеве насчитывалось более 100 законных точек по продаже хвойных деревьев.

"С каждой точки привозят минимум тысячу елок. В масштабах Киева – это около 100 тысяч деревьев. А нужно ли городу такое количество хвои для празднования Нового года? Как показывают опросы, подавляющее большинство людей пользуются искусственными елками", - рассказал председатель комитета Александр Лысенко.

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За это в столице планируют установить запрет на продажу елок вдоль тротуаров, возле станций метро и других людных местах.

Как сообщал УНИАН, 2 января в Киеве начали работу 15 пунктов сбора новогодних елок - они открылись во всех районах столицы.