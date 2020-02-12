Ученые обнаружили исчезновение колоний пингвинов в Антарктиде

За 50 лет популяция некоторых видов уменьшилась до 77%.

Ученые, проводящие перепись пингвинов на Антарктическом полуострове, обнаружили резкое сокращение колоний.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на TIME, исследователи, которые приняли участие в экспедиции "Гринпис" на остров Мордвинова, утверждают, что численность антарктических пингвинов там сократилась более чем вдвое, с 122.5 тыс. племенных пар в 1971 году до 52.7 тыс в январе 2020 года.

"Поразительная разница свидетельствует о том, что экосистема Южного океана существенно изменилась за 50 лет", - говорит автор исследования Хизер Линч.

По данным исследователей, теплые воды уменьшают лед и фитопланктон, необходимый для криля - любимой пищи пингвинов. К тому же значительное влияние оказывает закисление океана. "В Южном океане что-то нарушено, - говорит орнитолог Ной Стрикер - Лучшая догадка о том, почему это может быть, - это изменения климата, которые, как мы знаем, наносят удар по региону Антарктического полуострова".

Исследователи отмечают, что наибольшей проблемой является криль, ведь это основа прибрежных экосистем Антарктиды. Фитопланктон и мелкий зоопланктон служит пищей для хищников, в том числе и пингвинов.