В Днепре спасатели сняли застрявшего на дереве кота (фото)
13:57, 05 февраля 2020Экология
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Прибыв на место, спасатели определили, что кот забрался на уровень второго этажа.
Кот залез на высоту второго этажа \ dp.dsns.gov.ua
Спасатели пришли на помощь коту, который залез на дерево, но не смог спуститься обратно.
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Вызов на линию «101» поступил в 13:47 4 февраля. Службе спасения сообщили, что во дворе частного дома в переулке Шатурском, что в Амур-Нижнеднепровском районе, на дерево залез кот. Но спуститься он не может. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На вызов приехала бригада третьей пожарно-спасательной части 8-го государственного отряда. Прибыв на место, спасатели определили, что кот забрался на уровень второго этажа. Они благополучно сняли его с помощью лестницы. В спецоперации принимали участие три человека.
Спасатели сняли кота с дерева \ dp.dsns.gov.ua/
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