В Днепре спасатели сняли застрявшего на дереве кота (фото)

Прибыв на место, спасатели определили, что кот забрался на уровень второго этажа.

Спасатели пришли на помощь коту, который залез на дерево, но не смог спуститься обратно.

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Вызов на линию «101» поступил в 13:47 4 февраля. Службе спасения сообщили, что во дворе частного дома в переулке Шатурском, что в Амур-Нижнеднепровском районе, на дерево залез кот. Но спуститься он не может. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На вызов приехала бригада третьей пожарно-спасательной части 8-го государственного отряда. Прибыв на место, спасатели определили, что кот забрался на уровень второго этажа. Они благополучно сняли его с помощью лестницы. В спецоперации принимали участие три человека.