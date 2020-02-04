В Днепре провели операцию кобре (видео)

У нее был абсцесс мягких тканей, который пришлось вырезать.

В Днепре ветврачи провели операцию очень необычной пациентке - ядовитой бразильской кобре.

Читайте такжеВ Кривом Роге горожане купили и установили будки для бездомных собак

У нее был абсцесс мягких тканей, который пришлось вырезать.

Как пишут ветврачи, если бы змее не оказали своевременную помощь, то воспалительный процесс бы усилился, инфекция распространилась и привела к заражению крови и нарушению работы органов, передает dp.vgorode.ua.

Операция прошла хорошо. Теперь хозяин необычной пациентки будет давать антибиотики, но уже в домашних условиях.

Видео +18

Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре сделали сложнейшую операцию собаке, которую живодер сбросил с моста. Деньги на операцию собаке собрали волонтеры и неравнодушные люди.