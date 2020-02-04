В Днепре провели операцию кобре (видео)
15:40, 04 февраля 2020Экология
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У нее был абсцесс мягких тканей, который пришлось вырезать.
У змеи был абсцесс мягких тканей \ скриншот с видео
В Днепре ветврачи провели операцию очень необычной пациентке - ядовитой бразильской кобре.
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У нее был абсцесс мягких тканей, который пришлось вырезать.
Как пишут ветврачи, если бы змее не оказали своевременную помощь, то воспалительный процесс бы усилился, инфекция распространилась и привела к заражению крови и нарушению работы органов, передает dp.vgorode.ua.
Операция прошла хорошо. Теперь хозяин необычной пациентки будет давать антибиотики, но уже в домашних условиях.
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Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре сделали сложнейшую операцию собаке, которую живодер сбросил с моста. Деньги на операцию собаке собрали волонтеры и неравнодушные люди.
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