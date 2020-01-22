Ветеринары поставили тукану часть клюва, распечатанную на 3D-принтере

Части своего родного клюва он лишился в результате издевательств подростков.

Тукан по прозвищу Греция живет с клювом, распечатанным на 3D-принтере. Части своего родного клюва он лишился в результате издевательств подростков.

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В частности, у птицы отсутствовала верхняя часть клюва. В таком состоянии тукан попал к ветеринарам. Они увидели, что птица отчаянно борется за жизнь. Именно поэтому ветеринары решились на беспрецедентный шаг, чтобы помочь ему, передает Би-би-си.

Инженер 3D-печати Карли Фу рассказывает, что команде ветеринаров удалось достать клюв мертвого тукана и оцифровать его.

Искусственный клюв прекрасно прижился. С ним тукан начал чувствовать себя намного увереннее. После установения импланта птица начала летать. В клетку к тукану поселили другого тукана и, похоже, они стали партнерами.

История искалеченной птицы вдохновила жителей Коста-Рики на протесты в защиту животных. В итоге правительство страны одобрило новый закон о защите дикой природы.