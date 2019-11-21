Будущее без мусорных полигонов: Словения сократила отходы на 80% (видео)

В стране существует три основных правила обращения с мусором. Первое из них - это сортировка.

20 лет назад в Словении весь мусор отправляли на свалку. Теперь в столице страны Любляне, где перерабатывают около 70% мусора, свалки закрываются.

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В обозримом будущем жители словенской столицы планируют воплотить концепцию "ноль отходов" - не отправлять на свалку вообще ничего, передает Би-би-си.

В стране существует три основных правила обращения с мусором. Первое - это сортировка, второе - в Словении научились, что делать с остальным мусором, и третье - население пытается производить меньше мусора.

Количество контейнеров для сортировки мусора непривычного человека удивляет - пять разных видов.

Если человек выбрасывает все в один контейнер - его сначала предупреждают, а если ничего не меняется, то ему приходит квитанция с 200 евро штрафа.

Свалки в стране закрываются поскольку сокращение мусора составляет 80%. На огромный завод, построенный за счет Евросоюза, привозят и несортированный мусор, из него забирают все то, что можно переработать. Дальше отсортировывают мусор с которым совсем ничего нельзя сделать - камни, кости и так далее - это пойдет на свалку - очень маленькое количество 5%.