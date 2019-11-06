Полмиллиарда на охрану окружающей среды: в Минэкоэнерго рассказали о планах на 2020 год
В проекте государственного бюджета на 2020 год заложено 496 миллионов гривень на финансирование природоохранных мероприятий.
Читайте такжеВ Киеве зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе: специалисты назвали наиболее загрязненные улицыОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Отмечается, что заложено на 73 миллионов гривень больше, чем в бюджете 2019 года.
«В планах Минэкоэнерго направить средства на такие направления, как онлайн мониторинг качества воздуха, утилизация непригодных, запрещенных к использованию химических средств для растений, а также – утилизация опасных отходов», – говорится в сообщении.
Также в министерстве добавили, что планируют выделить средства на «мобильные экологические лаборатории, на реформирование экологических инспекции и вынесения в натуру границ объектов на сохранение природно-заповедного фонда».
Как ранее сообщал УНИАН, проект госбюджета-2020 предусматривает 4 миллиарда на поддержку аграриев.