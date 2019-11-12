В Киеве территория вокруг озера Тягле объявлена ландшафтным заказником
В Киеве территория вокруг озера Тягле в Дарницком районе объявлена ландшафтным заказником местного значения «Озеро Тягле».
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 83 из 90 зарегистрированных в сессионном зале депутатов Киевсовета.
Согласно решению, к территории заказника относятся озеро Тягле и прибрежные защитные полосы вокруг него общей площадью 137 га.
Охрану и сохранение заказника поручено обеспечить КП «Плесо».
Предполагается, что реализация решения обеспечит надлежащие условия для сохранения ценных природных комплексов растительного и животного мира поймы Днепра на левобережье столицы. Большую площадь этой территории занимают песчаные луга.
В Киевсовете ожидают, что решение будет способствовать оздоровлению окружающей среды, улучшению экологического и санитарного состояния, росту туристического потенциала Киева, а также расширению рекреационных зон для отдыха киевлян и гостей столицы.