В Киеве территория вокруг озера Тягле объявлена ландшафтным заказником

К территории заказника относятся озеро Тягле и прибрежные защитные полосы вокруг него общей площадью 137 га.

В Киеве территория вокруг озера Тягле в Дарницком районе объявлена ландшафтным заказником местного значения «Озеро Тягле».

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 83 из 90 зарегистрированных в сессионном зале депутатов Киевсовета.

Согласно решению, к территории заказника относятся озеро Тягле и прибрежные защитные полосы вокруг него общей площадью 137 га.

Охрану и сохранение заказника поручено обеспечить КП «Плесо».

Предполагается, что реализация решения обеспечит надлежащие условия для сохранения ценных природных комплексов растительного и животного мира поймы Днепра на левобережье столицы. Большую площадь этой территории занимают песчаные луга.

В Киевсовете ожидают, что решение будет способствовать оздоровлению окружающей среды, улучшению экологического и санитарного состояния, росту туристического потенциала Киева, а также расширению рекреационных зон для отдыха киевлян и гостей столицы.