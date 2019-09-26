Удивительное розовое Лемурийское озеро на Херсонщине поменяло цвет
Лемурийское озеро на юге Херсонщины имеет необычную розовую окраску. Своим ярким цветом оно привлекает туристов со всего мира.
Как пишет "КП в Украине", в последнее время озеро потеряло свой розовый цвет и стало бледным. Однако такое явление является временным.
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"Менее ярким оно стало из-за погодных условий, в частности, из-за спада жары и дождей. Это происходит время от времени, но никакой угрозы для исчезновения озера нет", - пояснил глава Чаплынской райгосадминистрации Александр Бурейко.
Местные жители рассказывают, что в течение года озеро меняет свой цвет - от чуть розового до насыщенного фиолетового. В жару вода в озере ярко-розовая из-за цветения Дуналиеллы. Эти водоросли не только окрашивают водоем, но и производят ценные для человеческого организма каротиноиды - так называемые витамины молодости. Озеро ценно также и своей уникальной розовой рапой. Из-за очень высокой концентрации соли (350 г соли на литр воды), его называют украинским Мертвым морем (в котором, кстати, соли - 300 г/л).
Ученые считают Розовое озеро остатками древнего Лемурийского моря.
Местные же жители имеют свою версию: в конце 60-х гг. XX века недалеко от села потерпел крушение советский бомбардировщик с боекомплектом. От мощного взрыва образовалась воронка диаметром более 40 м. Через несколько лет постепенно образовавшаяся впадина заполнилась соленой водой озера Сиваш, которая под воздействием солнца и ветров испарялась, пока ее остаток не превратился в рапу. Рапа насыщена минералами, солями хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния и кислотами. По утверждениям медиков, здесь можно оздоровиться не хуже, чем на Мертвом море.