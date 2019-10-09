В Словакии из-за засилья медведей хотят объявить чрезвычайное положение (видео)

Медведи в Словакии под защитой государства и отстреливать их запрещено.

В Высоких Татрах в Словакии из-за засилья медведей собираются ввести чрезвычайное положение.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

Читайте такжеНа Харьковщине полиция поймала «черных лесорубов»

Медведи там под защитой государства и отстреливать их запрещено. Но местные жалуются: лесных жителей стало слишком много. Они уже стали частыми гостями в населенных пунктах.

В этом году более 700 раз наведывались в городки и села.

Медведи любят копаться в мусорных баках, охотятся на домашних животных и даже заглядывают в частные дома.

Камеры наблюдения регулярно фиксируют незваных гостей. Люди волнуются, что со временем животные начнут нападать, поэтому просят власть что-то с этим сделать.

Как сообщал УНИАН, канадка Кери Макгилливрей стала случайным очевидцем драки двух медведей. Видео с борцами девушка выложила в Facebook, собрав десятки тысяч просмотров пользователей.