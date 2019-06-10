В Хмельницкой области произошла утечка опасного химвещества

Спасатели ликвидировали последствия утечки инсектицидов на территории почтового отделения.

В городе Староконстантинов Хмельницкой области произошла утечка опасного химического вещества «Норил».

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Сообщение о том, что на одном из почтовых отделений города Староконстантинов произошла утечка химвещества, поступило в понедельник, 10 июня, в 11:47.

Сразу к месту происшествия было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГСЧС, которые в кратчайшие сроки с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества.

Как выяснилось впоследствии опасным веществом оказался "Норил", который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок.

Через механическое повреждение пластиковая тара разгерметизировалась, и ее содержимое попало в окружающую среду.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, утром 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовой микроавтобус Mercedes Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, содержание которых (около 800 л) попало в пруд и далее – в реку Рось. Представители Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды из пруда и реки.

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