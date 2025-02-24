Атос Саломе отметил, что предсказал появление этого астероида задолго до его обнаружения.

38-летний экстрасенс Атос Саломе из Бразилии заявил, что к 2032 году человечество столкнется со "всемирной трансформацией". Его заявление прозвучало после того, как NASA пересмотрело риск столкновения астероида YR4 с Землей.

"В 2032 году мы можем наблюдать либо всемирную трансформацию, либо достижение человечества, которое позволит YR4 пройти без разрушительных последствий", - цитирует издание Daily Mail экстрасенса.

По мнению Саломе, астероид либо "потеряет свою силу", либо будет "отклонен" или даже "уничтожен" до того, как достигнет Земли.

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Он утверждает, что к 2026 году человечество узнает, насколько это серьезно, но признает, что сейчас мы находимся в "периоде неопределенности".

"Будущее существует как незапятнанный холст, на котором мы еще не знаем, какую роль будем играть в результате", - отметил экстрасенс.

По его словам, он предсказал появление астероидов в 2023 году, еще до того, как об этом объявили в NASA.

"Когда я впервые заговорил об астероидах, это было в 2023 году, который, наоборот, равен 2032 году. Я сказал, что к ноябрю 2024 года об этом будет объявлено, и по стечению обстоятельств в период с июля по декабрь с Землей столкнулись несколько астероидов, а 27 декабря 2024 года было официально объявлено о YR4", - напомнил он.

Саломе также предположил, что NASA регулярно отслеживает астероиды, которые являются частью "более крупных небесных тел", чтобы получить их состав, который имеет важный "научный" и "экономический потенциал".

Угроза астероида для Земли - что известно

Ученые заявили, что астероид 2024 YR4 размером с Пизанскую башню угрожает Земле. По их словам, диаметр этого небесного тела составляет около 54 метров, что сопоставимо с Пизанской башней. Предварительно ученые оценивали, что мощность вероятного удара составит 8 мегатонн, что в 500 раз превышает энергию взрыва атомной бомбы в Хиросиме 1945 года.

В то же время исследователи заверили, что вероятность столкновения ничтожно мала. Шанс того, что гигант пролетит мимо - 96,9%.

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