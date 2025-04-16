Болгарская провидица способна вызвать мурашки по коже своими точными высказываниями.

Болгарская пророчица Баба Ванга, скончавшаяся в возрасте 85 лет в 1996 году, стала культовой фигурой благодаря точным предсказаниям крупных мировых событий, включая теракты 11 сентября, пандемию COVID-19 и даже гибель принцессы Дианы.

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Сейчас же мы находимся во времени, когда президент США Дональд Трамп угрожает подорвать глобальную торговлю своими "тарифными войнами". Это касается и колоссального 145-процентного импортного налога на китайские товары. Однако именно Баба Ванга первой это предсказала, пишет Daily Mail.

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Она предсказала, что в 2025 году мир ждёт глобальная экономическая катастрофа, а также другие бедствия, включая "начало упадка человечества". Она также жутко предсказала, что мир "закончится" в 5079 году. И то, что в этом году должны были произойти разрушительные землетрясения... что и произошло. В марте 2025 года от землетрясения в Мьянме и Таиланде погибло более 5 тысяч человек.

Кроме того, Ванга была права, полагая, что землетрясения обрушатся на множество регионов мира. В дополнение к многочисленным подземным толчкам в разных частях планеты, страна Тонга в Океании также пострадала от землетрясения магнитудой 7,1, вызвавшего предупреждение о цунами.

Толчок произошёл примерно в 100 км к северо-востоку от основного острова, по данным Геологической службы США (USGS).

Ранее УНИАН сообщал про предсказания из мультсериала "Симпсоны", которые оказались невероятно точны.

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