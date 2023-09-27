Пауки этого вида обитают в джунглях, но неясно, как эта особь попала в здание офиса.

Дебби Эллвуд из Австралии нашла гигантского беременного паука в своем офисе.

Как рассказала женщина в разговоре с Newsweek, она пыталась взять в руки папку с документами, но что-то быстро пробежало по ее предплечью и руке, а потом спряталось за степлером.

Женщина отметила, что не боится пауков, но эта ситуация ее озадачила. В Квинсленде нет таких гигантских видов. Элвуд не хотела причинять вред пауку, но ей нужно было быстро вывести его из своего кабинета.

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Она медленно убрала беспорядок со своего стола и накрыла паука большой емкостью, зафиксировала дно с пауком своим ноутбуком и вынесла его на улицу.

Эллвуд говорит, что особь вела себя очень спокойно, но ей было немного жутко с ней контактировать.

Специалисты идентифицировали паука по фото. Выяснилось, что это беременная особь семейства пауков Sparassidae, которая обитает в джунглях.

Австралийские пауки-охотники - это группа крупных длинноногих паукообразных, которых можно встретить на большей части континента. По данным Австралийского музея, было обнаружено 94 различных вида австралийских охотников, некоторые из которых достигают размаха ног до 15 см.

Они в основном живут под корой деревьев, в трещинах стен, под камнями и бревнами. Однако они также известны тем, что попадают в машины и дома людей.

Пауки откладывают яйца в яичный мешок за пределами своего тела, но пока самка держит яйца в своем теле, ее называют "беременной".

Ранее мужчина из Перу заявил, что у него была двухдневная эрекция после укуса одного из самых ядовитых пауков в мире.

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