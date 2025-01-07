В комментариях многие сочли месть оправданной и оригинальной.

Жена придумала оригинальный "острый" способ мести своему мужу за его измены во время ее тяжелой болезни. Как пишет Mirror, женщина поделилась в подкасте своей историей, рассказав, что ее муж изменил ей, пока она проходила лечение от рака крови.

Однако вместо того, чтобы предаваться унынию, она придумала по-настоящему "острый" способ отомстить.

"Я вывалила все его велосипедные шорты на пол, вывернула их наизнанку, взяла острый перец чили, разрезала его пополам и принялась втирать перец чили в каждую щель внутренней подкладки велосипедных шорт. Затем я аккуратно сложила все шорты и убрала их обратно в ящик", — рассказала она.

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Женщина объяснила, что "велосипедисты не носят нижнее белье под шортами", когда едут кататься на велосипеде, — а это значит, что ее муж почувствует на себе все воздействие острого перца чили.

Но на этом она не остановилась, так как у нее появилась еще одна идея мести мужу за все его интрижки.

"На всякий случай я еще и окунула его зубную щетку в унитаз после того, как пописала", — поделилась она.

В комментариях многие сочли месть уморительной и оправданной, написав, что это "меньшее, что заслужил" ее муж после того, что он с ней сделал.

Обманутые женщины в гневе страшны и способны проявлять недюжинную фантазию. Так, девушка "спалила" любимого на измене за день до отпуска, но вместо того, чтобы устроить скандал, она решила все же не отменять путешествие, и играть по собственным правилам. Вместо этого она смонтировала мини-фильм о неверности парня из фотографий в поездке.

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