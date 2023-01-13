Несколько сотрудников полиции были уволены за интимную близость прямо на рабочем месте.

У женатой офицерши американского штата Теннеси Меган Холл были бурные сексуальные отношения с шестью коллегами-мужчинами. Их отношения включали обмен откровенными фотографиями, оральный секс с двумя коллегами на полицейском участке и другие сексуальные действия во время работы.

Как сообщает издание Daily Star, женщину и еще четырех офицеров уволили, а еще двое были отстранены. Так, интимные связи у женщины-копа с коллегами были в гостиничных номерах, в домах офицеров, на лодке, во время дежурства в отделении, в тренажерном зале.

Откровенное поведение привело к увольнению самой Холл, сержанта Льюиса Пауэлла, офицера Хуана Луго, сержанта Тай МакГоуан и детектива Сенеки Шиллдс. Еще двое офицеров, Патрих Малиокко и Ларри Холледей сохранили свои должности, но были отстранены от работы.

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Об авантюре стало известно после того, как мэр города Ла-Верн Джейсон Коул получил предупреждение о том, что Холл занималась сексом втроем с Малиокко и его женой.

Полицейская утверждает, что состоит в открытом браке. Коллеги женщины рассказали, что видели, как Холл под воздействием алкоголя сняла рубашку во время вечеринки.

Директор отдела кадров Эндрю Паттон, который написал отчет и провел расследование, применил в отношении упомянутых правоохранителей различные наказания за "сексуальные действия во время исполнения служебных обязанностей, сексуальные домогательства, поведение, которое не соответствует офицеру, и ложь во время расследования".

"Порнография и эротические фотографии на рабочем месте - формы сексуальных домогательств. Это обидно, неуместно и может создать враждебную рабочую атмосферу для других работников", – говорится в отчете.

Какие курьезные секс-истории случались в Украине

В Одессе мужчина и женщина прибегли к "непристойному действу" в одном из заведений отдыха. Их сняли на видео, на котором можно увидеть, что они занимаются оральным сексом. При этом мужчина курит кальян, а женщина стоит перед ним на коленях. Им выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Позже суд отпустил их под домашний арест.

А в Киеве пара предалась плотским утехам на балконе многоэтажки во время одной из утренних воздушных тревог. Курьезный случай был зафиксирован на Печерске.

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