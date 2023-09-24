По словам девушки, она сначала не поверила своему нраву.

Девушка рассказала о своем опыте самых неудачных свиданий в жизни. Этот случай начался с онлайн-знакомства.

Как пишет Newsweek, полгода назад девушка познакомилась с парнем через интернет-приложение. Пара встретилась трижды: сначала за обедом, который прошел удачно, за исключением одного нюанса: мужчина вдруг вспомнил о своих бывших во время разговора.

Парень пригласил девушку в гости домой, но та отказалась. Впрочем, настойчивый парень предложил второе свидание. Девушка согласилась.

Видео дня

"На том втором свидании я снова заметила, что что-то не так. Он снова начал вспоминать девушек, с которыми встречался раньше, и показывать мне их фотографии. Он сказал мне, что на свой день рождения потратил 1000 долларов на развлечения с другом и даже показал чеки. Мне было интересно, как два человека могли потратить столько денег за одну ночь, если они не пили много дорогого вина? Я спросила его, был ли еще кто-нибудь. Он посмеялся надо мной и сказал: "Ого, ты такая умная", - вспомнила девушка.

Потом парень начал говорить о совместных планах на будущее. Девушка спойняла это легкомысленно, ведь он убеждал, что не ищет серьезных отношений.

После второго свидания он начал планировать совместный отпуск. Девушка ответила, что пока не уверена, хочет ли этого, но согласилась на третье свидание.

"Тогда я узнала что-то шокирующее. После свидания я открыла YouTube и увидела рекомендацию короткого видео от девушки. Я нажала и увидела, что эта девушка показывает тот самый чек и ресторан, которые он показал мне во время нашего второго обеда. Я также слышала его голос на видео. Я нажала на еще одно короткое видео и узнала, что он ходил на свидания со мной и ней в один день. Я видел, как она публиковала видео в определенный день ночью, и на нем были его темные очки. Я была полностью шокирована", - рассказала девушка.

Обманутая девушка уверена, что YouTube ее спас. Затем она поняла, что эта девушка является одной из тех, фотографии которых ей показывал этот ухажер, называя ее "бывшей".

Парень пытался оправдать свой подлый поступок, но девушка отвергла все эти попытки и манипуляции.

Ранее УНИАН писал, что модель Каролина Гэтис так устала от сайтов знакомств и неудач в личной жизни, решившейся на отчаянный шаг. Девушка вышла на улицы Нью-Йорка с бумажным объявлением.

Вас также могут заинтересовать новости: