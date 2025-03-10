Слово-паразит "типа" имеет несколько грамотных и красивых аналогов в украинском языке.

Русизмы и слова-паразиты - это самые распространенные ошибки в украинском языке, которые допускают даже образованные люди. Нередко мы употребляем такие слова, потому что не знаем украинских аналогов. Если вы часто замечаете за собой употребление языковых паразитов, то попробуйте найти грамотную замену.

Очень распространенным в речи является слово-паразит "типа". Его часто можно услышать в рассказе человека, который пытается объяснить мысль или описать какое-то явление. Это слово является русской калькой, поэтому его следует избегать. О том, как сказать на украинском "типа", эксклюзивно для УНИАН рассказала доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима.

Что можно сказать вместо "типа" в сравнениях

По словам языковеда, слово "типа" используют с разной целью, поэтому есть несколько вариантов замены. Если речь идет о подобии, схожести предметов, явлений и т.д., следует употреблять сочетания слов "на зразок", "на кшталт". Такие конструкции имеют нейтральное значение и используются в разных стилях речи, в частности публицистическом или научном.

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Вот несколько примеров употребления таких словосочетаний:

Щілина між грубою і стіною, коли з боків завісити ряднами, являла собою щось на кшталт кімнатки.

кімнатки. Самолікування антибіотиками є звичним у деяких країнах на кшталт Греції.

Греції. Подія була щось на зразок суміші концерту та художньої виставки.

В том же значении можно употреблять также слово "навзір", хотя оно является диалектизмом, поэтому может звучать неуместно в повседневной речи. Языковед Святослав Караванский предлагал заменять компонент подібний на навзір: серцеподібний - навзір-серця. Однако в этом случае замечаем на изменении стиля - навзір в большей степени свойственно художественной речи.

Как заменить слово типа в повседневном разговоре

Если слово "типа" используется для объединения предложений, уточнения выражения, выражения вероятности события, то Олеся Сулима советует заменять его словами "ніби", "буцім", "буцімто", "мовляв". Вот несколько примеров предложений с такими словами:

Раніше не вистачало духу казати правду, мовляв , не хотіла тобі завдавати болю.

, не хотіла тобі завдавати болю. Прощавайте, мовляв , зоставайтесь собі здорові, і більше вже мене сюди й калачем не заманите

, зоставайтесь собі здорові, і більше вже мене сюди й калачем не заманите Анничка буцім не хотіла й упиралась, але десятки рук випихали її з тісної юрми.

Эти слова, в отличие от "на зразок", "на кшталт", стилистически маркированы - употребляются в разговорном и художественном стилях речи. Хотя они могут быть и в текстах публицистического стиля, однако исключительно в тех жанрах, которые допускают неофициальную речь: интервью, очерках, эссе и т.д.

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