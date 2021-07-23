Мужчина сидел в картонной коробке и делал вид, что у него нет ног.

В Черновцах на Калиновском рынке сотрудники Службы финансового мониторинга и охраны "исцелили" нищего, который изображал из себя безногого. Для этого не понадобились ни врачи, ни волшебники. Мужчина решил, что он не нуждается в помощи от прохожих, сразу после того, как к нему подошли охранники.

Курьез попал на видео, его опубликовали на странице Калиновского рынка в Facebook.

"Помните, мы рассказывали вам о нашей Службе финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько круты, что не только легко разоблачают преступников, но и могут удивительным образом исцелить!", - подписали авторы видео историю об "исцелении" мошенника.

Читайте такжеВ Киеве два часа искали "утопленницу" - она "ожила" и рассмешила спасателейТак, мужчина, который изображал из себя нищего без ног, сидел на рынке в коробке и просил у прохожих милостыню. К нему подошли охранники, а когда мошенник их увидел, у него сразу "появились" ноги.

Мнимый нищий встал, взял свою коробку и пошел прочь. Пользователи Сети шутят, что "целебная" сила охранников должна помочь всем мошенникам Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал о мошенницу из Киева. В столице заметили пожилую женщину, которая просит подвезти ее на такси и купить ей "сладенького", иначе она якобы умрет от диабета.

Автор: Полина Кузенко