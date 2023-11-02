Клетчатка не только помогает пищеварению, но и играет ключевую роль в поддержании оптимального здоровья человека, утверждают диетологи. Среди положительных результатов, которые приносит клетчатка - поддержание микробиоты кишечника, укрепление сердца, стабилизация уровня сахара в крови и помощь в контроле веса, пишет New York Post.
"Клетчатка является важным компонентом здорового питания, которое предлагает ряд преимуществ, особенно для здоровья пищеварительной системы", - отметила диетолог из Бостона Жаклин Фодор.
По ее словам, клетчатка является важным компонентом нашего рациона, кроме вышеперечисленного, она еще помогает снижать уровень холестерина в крови.
Существует множество источников клетчатки. Выберите свои любимые продукты с высоким содержанием клетчатки и начните добавлять их в свой рацион.
Суперпродукты, которые богаты клетчаткой:
- ягоды,
- бобы,
- орехи и семена,
- овсяная каша,
- некрахмалистые овощи,
- киви,
- чечевица,
- авокадо,
- цельнозерновые продукты,
- картофель,
- мускатная тыква.
Специалисты утверждают, что мужчинам следует потреблять не менее 30-38 граммов клетчатки в день, а женщинам - не менее 21-25 граммов.
7 продуктов, которые следует избегать перед сном
Как ранее писал УНИАН, что эксперты по здоровью и питанию перечислили продукты, которые вам следует избегать вечером. Cреди них - сухофрукты, помидоры и мороженое. Cыр и карри также следует исключить.