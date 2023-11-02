Указанные продукты являются прекрасными источниками клетчатки.

Клетчатка не только помогает пищеварению, но и играет ключевую роль в поддержании оптимального здоровья человека, утверждают диетологи. Среди положительных результатов, которые приносит клетчатка - поддержание микробиоты кишечника, укрепление сердца, стабилизация уровня сахара в крови и помощь в контроле веса, пишет New York Post.

"Клетчатка является важным компонентом здорового питания, которое предлагает ряд преимуществ, особенно для здоровья пищеварительной системы", - отметила диетолог из Бостона Жаклин Фодор.

По ее словам, клетчатка является важным компонентом нашего рациона, кроме вышеперечисленного, она еще помогает снижать уровень холестерина в крови.

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Существует множество источников клетчатки. Выберите свои любимые продукты с высоким содержанием клетчатки и начните добавлять их в свой рацион.

Суперпродукты, которые богаты клетчаткой:

ягоды,

бобы,

орехи и семена,

овсяная каша,

некрахмалистые овощи,

киви,

чечевица,

авокадо,

цельнозерновые продукты,

картофель,

мускатная тыква.

Специалисты утверждают, что мужчинам следует потреблять не менее 30-38 граммов клетчатки в день, а женщинам - не менее 21-25 граммов.

7 продуктов, которые следует избегать перед сном

Как ранее писал УНИАН, что эксперты по здоровью и питанию перечислили продукты, которые вам следует избегать вечером. Cреди них - сухофрукты, помидоры и мороженое. Cыр и карри также следует исключить.

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