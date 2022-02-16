После очередного казуса Reuters прекратила трансляцию.

Во время трансляции Reuters с названием "Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса" показали фейковое рекламное объявление о продаже гаража.

После полудня неизвестные подняли в небо дрон, который завис на уровне камеры с объявлением с таким текстом: "Продам гараж на Соломе - 0442440961".

Указанный авторами объявления номер телефона в настоящее время не обсуживается. На странице локации посольства РФ в Google Украине этот номер указан как контактный.

На видео можно увидеть, что инцидент произошел в 12:49.

По состоянию на 14:00 трансляция Reuters уже была недоступна, записи трансляции также нет. О причинах прекращения вещания агентство пока не сообщает.

Напомним, агентство запустило прямую трансляцию с видом на Майдан Независимости 5 дней назад.

Трансляция ранее возмутила пользователей соцсетей - вечером 15 февраля там прозвучал гимн СССР. Агентство уверяло, что не имеет к этому отношения.

Продюсер "TV Reuters" в Украине Сергей Каразий говорит, что медиа по всему миру хотят показать, какой выглядит Украина сейчас, и материалы агентства, в частности, трансляция, помогают в этом.

Возможное вторжение РФ: что известно

Во вторник The Sun со ссылкой на высокопоставленных чиновников из американской разведки сообщил, что Россия намерена вторгнуться в Украину 16 февраля в час ночи по британскому времени и в три часа ночи по киевскому времени, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 тысяч военнослужащих. Этого не произошло.

Еще один таблоид The Mirror со ссылкой на источники в разведке написал, что ракетные удары могут нанести с воздуха по правительственным объектам еще до того, как танки перейдут границу. В то же время российские корабли могут штурмовать южное побережье Украины. Этого тоже не произошло.

В Белом доме утверждают, что вторжение России в Украину может состояться до конца текущей недели.

Ранее советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, сообщают о движение войск РФ к границе Украины.

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