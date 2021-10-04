До кота "горе-спасатель" так и не добрался.

Курьезный случай произошел в Одессе. Возле железнодорожного вокзала развернули целую спецоперацию по спасению кота, но спасателю не повезло.

Забавное видео обнародовали в одном из одесских Telegram-каналов.

В Одессе на улице Старосенной кот залез на дерево. Мужчина решил снять животное. Для этого он снял рубашку и полез на дерево, где сидел кот.

"Спасатель" залез уже достаточно высоко, но явно не рассчитал свои силы, потому то в какой-то момент не удержался и упал с дерева. При этом его друзья пытались поймать, но безуспешно.

Итог: "горе-спасатель", скорее всего, получил несколько ушибов, а кот так и остался сидеть на дереве.

Как ранее сообщал УНИАН, в австралийском заказнике Safe Haven (штат Квинсленд) самке вомбата по кличке Мисс Руби из-за лишнего веса назначили специальную программу похудения.

Отмечается, что Мисс Руби критически располнела. Животное весило 35 килограммов, хотя обычно вомбаты весят от 20. Чтобы исправить ситуацию, животное заставляли делать физические упражнения под надзором человека.

Автор: Анастасия Горбачева