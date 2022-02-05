Потерпевшая просила полицию помочь ей выйти оттуда.

В Одессе женщину случайно закрыли в магазине и пошли домой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что соответствующее обращение поступило в полицию. Инцидент произошел сегодня вечером в Суворовском районе Одессы, на ул. Давида Ойстраха.

В ТЦ "Сити-центр" женщину по непонятной пока причине закрыли в магазине мебели.

"Все уже ушли и потушили свет... женщина просит помочь ей выйти оттуда", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе в одном из магазинов техники парень устроил "стриптиз" возле стиральных машин. Молодой человек разделся до трусов и утверждал, что хочет постирать вещи. К парню подошел сотрудник магазина и сказал, что стиральная машина не подключена.

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