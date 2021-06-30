Инспекторам могут разрешить рассматривать дела об админправонарушениях за парковку на местах для лиц с инвалидностью.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в статью 219 Кодекса Украины об административных правонарушениях (о расширении полномочий инспекторов по парковке для защиты интересов лиц с инвалидностью) (№4594).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 340 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается расширить полномочия инспекторов по парковке, предоставив им право рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с привлечением к ответственности лиц, нарушивших ч. 5 ст. 122 Кодекса административных правонарушений. Сейчас рассматриванием таких дел занимается Национальная полиция.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве собираются втрое поднять цены на парковку. Тарифы будут пересмотрены впервые за 12 лет.

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Автор: Татьяна Поляковская