Василий Милусь каждую ночь несколько десятков раз обходит территорию школы, и от напарников требовал того же.

В одной из школ Луцка назревает скандал — местный сторож угрожает приковать себя к городскому совету из-за вероятного увольнения, которое он считает неправомерным.

Об этом сообщает местный "12 канал".

Василий Милусь работает в луцкой школе №27. Сейчас он пенсионер — сторожем пошел ради подработки.

И от коллег он получил неприятное прозвище "людоед" из-за слишком ответственного отношения к работе.

Он не только сам каждую ночь несколько десятков раз обходит территорию школы, еще и напарников привлекает к такому труду. Да они энтузиазма не выдерживают — кто переводится на другие перемены, а кто просто увольняется.

Читайте также"Не собираюсь кормить свиней": в школе под Днепром день рождения учительницы спровоцировал скандалАдминистрация учебного заведения взвесила все "за" и "против" и решила уволить самого Василия. Но пока что этот вопрос завис в воздухе, поскольку в школе временно нет директора.

Сам сторож готов бороться за свою должность, поскольку боится, что не проживет на пенсию в 2300 гривен.

"Я буду консультироваться с юристами, как это сделать – то ли (обратиться - УНИАН) в департамент образования, то ли в городской совет. И привяжу себя цепью, голод объявлю. А что мне делать?"- говорит Василий.

Ранее УНИАН уже сообщал о лицее на Полтавщине, где борьба с поборами обернулась для учительницы выговорами и судебным делом — женщину обвинили в булинге.

Автор: Станислав Кожемякин